Nikola Knezevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Knezevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Knezevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Knezevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Knezevic 10 Mart 2003 tarihinde Zemun şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Кнежевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Knezevic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Knezevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Napredak Krusevac futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikola Knezevic'nin FK Napredak Krusevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Knezevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Knezevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Knezevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Knezevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2020 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2021 yılında Graficar

30 Haziran 2022 yılında Kızılyıldız U19

30 Haziran 2022 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2022 yılında Graficar

31 Aralık 2022 yılında Kızılyıldız

4 Ocak 2023 yılında Napredak

30 Haziran 2023 yılında Kızılyıldız

Nikola Knezevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Knezevic şuan FK Napredak Krusevac takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikola Knezevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Roter Stern Belgrad

Sırbistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla 9 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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