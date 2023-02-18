Nikola Kodzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Kodzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Kodzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Kodzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Kodzic 18 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Kodzic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Kodzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK IMT Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Kodzic'nin FK IMT Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikola Kodzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Kodzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Kodzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Kodzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Dobanovci

14 Temmuz 2022 yılında IMT Belgrad

Nikola Kodzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Kodzic şuan FK IMT Belgrad takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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