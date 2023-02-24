Nikola Kolev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Kolev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Kolev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Kolev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Kolev 6 Haziran 1995 tarihinde Targovishte şehrinde doğmuştur. 1,7 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Пейчев Колев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Kolev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emerald Sports Consult yapmaktadır. Nikola Kolev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dunav Ruse futbol takımında oynamaktadır. Dunav Ruse takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Kolev'nin Dunav Ruse ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikola Kolev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Kolev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Kolev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Kolev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FC Vilafranca

1 Temmuz 2008 yılında Litex U19

29 Mart 2012 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2016 yılında CSKA-Sofia

6 Eylül 2017 yılında Etar

30 Haziran 2019 yılında CSKA-Sofia

1 Temmuz 2019 yılında Etar

1 Ocak 2021 yılında Botev Vratsa

20 Ağustos 2021 yılında Tsarsko Selo

8 Ocak 2022 yılında Yantra

1 Temmuz 2022 yılında Dunav

Nikola Kolev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Kolev şuan Dunav Ruse takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Nikola Kolev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U21 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Bulgaristan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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