Nikola Komadina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Komadina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Komadina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikola Komadina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikola Komadina 19 Haziran 2004 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Комадина şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikola Komadina Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Komadina'nin FK Radnicki Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikola Komadina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikola Komadina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Rad Belgrad U19
Nikola Komadina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikola Komadina şuan FK Radnicki Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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