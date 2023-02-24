Nikola Komazec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Komazec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikola Komazec kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikola Komazec ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Nikola Komazec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Komazec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikola Komazec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Komazec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Komazec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Komazec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Komazec 15 Kasım 1987 tarihinde Vrbas şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Комазец şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Komazec Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sporticon yapmaktadır. Nikola Komazec, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Tuzla futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Tuzla takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Komazec'nin FK Sloboda Tuzla ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Komazec Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/nikolakomazec1

http://www.instagram.com/nikolakomazec_11

http://www.facebook.com/nikola.komazec.58

Nikola Komazec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Komazec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikola Komazec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Komazec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Petrolul

1 Temmuz 2012 yılında NK Maribor

10 Şubat 2013 yılında Suphanburi FC

23 Temmuz 2013 yılında FK Sarajevo

17 Ocak 2014 yılında Busan IPark

30 Temmuz 2014 yılında Haugesund

28 Ocak 2015 yılında Pattaya Utd.

31 Temmuz 2015 yılında Haugesund

24 Ocak 2016 yılında Dinamo Batumi

19 Temmuz 2016 yılında South China

18 Ağustos 2017 yılında Smouha

12 Eylül 2017 yılında Salam Zgharta

2 Ocak 2018 yılında Pegasus

18 Mart 2018 yılında Bhayangkara

11 Temmuz 2018 yılında Southern

2 Ocak 2020 yılında Kitchee

12 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2021 yılında Kosice

16 Temmuz 2021 yılında Kasetsart FC

1 Ocak 2022 yılında Ayutthaya Utd.

1 Temmuz 2022 yılında Sloboda Tuzla

Nikola Komazec kimdir

Nikola Komazec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Komazec şuan FK Sloboda Tuzla takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikola Komazec nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Petar Misic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Misic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Petar Misic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Misic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ventsislav Vasilev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ventsislav Vasilev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ventsislav Vasilev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ventsislav Vasilev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ajdin Avdic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ajdin Avdic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ajdin Avdic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ajdin Avdic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Granchov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Granchov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Granchov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Granchov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eldar Mehmedovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldar Mehmedovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eldar Mehmedovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldar Mehmedovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İliya Rusinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İliya Rusinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İliya Rusinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İliya Rusinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"