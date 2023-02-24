Nikola Komazec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Komazec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Komazec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Komazec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Komazec 15 Kasım 1987 tarihinde Vrbas şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Комазец şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Komazec Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sporticon yapmaktadır. Nikola Komazec, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Tuzla futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Tuzla takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Komazec'nin FK Sloboda Tuzla ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Komazec Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/nikolakomazec1

http://www.instagram.com/nikolakomazec_11

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http://www.facebook.com/nikola.komazec.58

Nikola Komazec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Komazec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikola Komazec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Komazec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Petrolul

1 Temmuz 2012 yılında NK Maribor

10 Şubat 2013 yılında Suphanburi FC

23 Temmuz 2013 yılında FK Sarajevo

17 Ocak 2014 yılında Busan IPark

30 Temmuz 2014 yılında Haugesund

28 Ocak 2015 yılında Pattaya Utd.

31 Temmuz 2015 yılında Haugesund

24 Ocak 2016 yılında Dinamo Batumi

19 Temmuz 2016 yılında South China

18 Ağustos 2017 yılında Smouha

12 Eylül 2017 yılında Salam Zgharta

2 Ocak 2018 yılında Pegasus

18 Mart 2018 yılında Bhayangkara

11 Temmuz 2018 yılında Southern

2 Ocak 2020 yılında Kitchee

12 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2021 yılında Kosice

16 Temmuz 2021 yılında Kasetsart FC

1 Ocak 2022 yılında Ayutthaya Utd.

1 Temmuz 2022 yılında Sloboda Tuzla

Nikola Komazec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Komazec şuan FK Sloboda Tuzla takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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