Nikola Kosac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Kosac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Kosac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikola Kosac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikola Kosac 4 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikola Kosac Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OSK Igalo futbol takımında oynamaktadır. OSK Igalo takımına - tarihinde katılmıştır. Nikola Kosac'nin OSK Igalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikola Kosac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikola Kosac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikola Kosac şuan OSK Igalo takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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