Nikola Krstic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Krstic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Krstic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikola Krstic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikola Krstic 1 Aralık 2004 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Крстић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikola Krstic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK IMT Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad U19 takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nikola Krstic'nin FK IMT Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikola Krstic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikola Krstic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Rad U18
1 Ocak 2022 yılında Rad Belgrad U19
1 Şubat 2023 yılında IMT Belgrad U19
Nikola Krstic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikola Krstic şuan FK IMT Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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