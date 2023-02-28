Nikola Krstovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Krstovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Krstovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Krstovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Krstovic 5 Nisan 2000 tarihinde Golubovac şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Крстовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Krstovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Krstovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DAC Dunajska Streda futbol takımında oynamaktadır. DAC Dunajska Streda takımına 4 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Krstovic'nin DAC Dunajska Streda ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nikola Krstovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nikolakrstovic9/

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Nikola Krstovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Krstovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nikola Krstovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Krstovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Zeta Golubovac

25 Şubat 2019 yılında Kızılyıldız

26 Şubat 2019 yılında Zeta Golubovac

30 Haziran 2019 yılında Kızılyıldız

4 Şubat 2020 yılında Graficar

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız

4 Eylül 2021 yılında Dunajska Streda

Nikola Krstovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Krstovic şuan DAC Dunajska Streda takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikola Krstovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Zeta Golubovac (2014-2017)

Karadağ U21 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 7 gol atmıştır.

Karadağ U19 takımında 11 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U17 takımında 18 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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