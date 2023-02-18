Nikola Kuseta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Kuseta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Kuseta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Kuseta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Kuseta 8 Kasım 2001 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Kušeta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Kuseta Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Kuseta, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Solin futbol takımında oynamaktadır. NK Solin takımına 31 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Nikola Kuseta'nin NK Solin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikola Kuseta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Kuseta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Kuseta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Kuseta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağu 2016 yılında NK Solin U17

1 Temmuz 2018 yılında NK Solin U19

4 Şubat 2019 yılında Hajduk U19

31 Temmuz 2020 yılında NK Solin

Nikola Kuseta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Kuseta şuan NK Solin takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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