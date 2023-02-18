Nikola Kuveljic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Kuveljic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Kuveljic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Kuveljic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Kuveljic 6 Nisan 1997 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Кувељић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Kuveljic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Kuveljic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK TSC Backa Topola futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Kuveljic'nin FK TSC Backa Topola ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Kuveljic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nikola_kuveljic/

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Nikola Kuveljic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Kuveljic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikola Kuveljic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Kuveljic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2016 yılında IMT Belgrad

1 Temmuz 2017 yılında Jedinstvo Sur

1 Ağu 2018 yılında Javor-Matis

19 Ocak 2020 yılında Wisla Krakow

30 Haziran 2020 yılında Javor-Matis

1 Temmuz 2020 yılında Wisla Krakow

12 Temmuz 2022 yılında FK TSC

30 Haziran 2023 yılında Wisla Krakow

Nikola Kuveljic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Kuveljic şuan FK TSC Backa Topola takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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