Nikola Ladan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Ladan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Ladan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Ladan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Ladan 15 Mart 1993 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Ladan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Nikola Ladan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Landskrona BoIS futbol takımında oynamaktadır. Landskrona BoIS takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Ladan'nin Landskrona BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Ladan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nikolaladan/

Nikola Ladan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nikola Ladan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Ladan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Ladan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2012 yılında Qviding FIF

1 Ocak 2015 yılında Kvik Halden

11 Mart 2015 yılında Qviding FIF

17 Mart 2016 yılında Syrianska FC

11 Ağu 2016 yılında Tvååkers IF

26 Ocak 2017 yılında Degerfors

1 Ocak 2020 yılında GAIS

8 Ocak 2022 yılında Landskrona

Nikola Ladan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Ladan şuan Landskrona BoIS takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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