Nikola Lakic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Lakic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Lakic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Lakic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Lakic 1 Ekim 1995 tarihinde Loznica şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Lakić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Lakic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Nikola Lakic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Bijeljina futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Bijeljina takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Lakic'nin FK Radnik Bijeljina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Lakic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Lakic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Lakic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Lakic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Radnik Bijelj.

23 Şubat 2015 yılında Zvijezda 09

18 Temmuz 2018 yılında Dinamo Vranje

1 Temmuz 2019 yılında Sloboda Tuzla

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2021 yılında B. Banja Luka

17 Şubat 2022 yılında Rudar Prijedor

31 Mayıs 2022 yılında B. Banja Luka

5 Ağustos 2022 yılında Radnik Bijelj.

Nikola Lakic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Lakic şuan FK Radnik Bijeljina takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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