Nikola Lazovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Lazovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Lazovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikola Lazovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikola Lazovic 9 Temmuz 2004 tarihinde Toronto şehrinde doğmuştur. Sırbistan,Kanada uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikola Lazovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki Nis U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Lazovic'nin FK Radnicki Nis U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikola Lazovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikola Lazovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Radn. Nis U19
Nikola Lazovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikola Lazovic şuan FK Radnicki Nis U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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