Nikola Lekovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Lekovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikola Lekovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikola Lekovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikola Lekovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Lekovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Lekovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Lekovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Lekovic 19 Aralık 1989 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Лековић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Lekovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Lekovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Lucani futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Lucani takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Lekovic'nin FK Mladost Lucani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Lekovicboyu ve yaşı kaç

Nikola Lekovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Lekovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nikola Lekovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Lekovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FK Bezanija

1 Temmuz 2010 yılında Rad Belgrad

28 Temmuz 2013 yılında Vojvodina

12 Şubat 2014 yılında Lechia Gdansk

31 Ağu 2015 yılında Partizan

30 Haziran 2016 yılında Lechia Gdansk

19 Temmuz 2016 yılında Napredak

12 Ocak 2017 yılında Dinamo Minsk

4 Şubat 2018 yılında AOK Kerkyra

11 Ağu 2018 yılında Karabükspor

7 Eylül 2018 yılında Mladost

20 Ocak 2020 yılında FK Tuzla City

15 Temmuz 2020 yılında Napredak

15 Ocak 2021 yılında Mladost

Nikola Lekovic kimdir

Nikola Lekovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Lekovic şuan FK Mladost Lucani takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Partizan Belgrad (-2008)

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Nikola Lekovic nereli

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