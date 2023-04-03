Nikola Lukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Lukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Lukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikola Lukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikola Lukic 13 Mart 2004 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Лукић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikola Lukic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GP3 MT Sports Management yapmaktadır. Nikola Lukic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK TSC Backa Topola U19 futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola U19 takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Lukic'nin FK TSC Backa Topola U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikola Lukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikola Lukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Partizan U18
12 Ağustos 2022 yılında FK TSC U19
Nikola Lukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikola Lukic şuan FK TSC Backa Topola U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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