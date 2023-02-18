Nikola Macolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Macolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Macolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Macolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Macolic 18 Haziran 2003 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Macolić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Macolic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Nikola Macolic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Orijent Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Orijent Rijeka takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Macolic'nin HNK Orijent Rijeka ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Macolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Macolic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Macolic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Macolic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2020 yılında HNK Rijeka U19

27 Ocak 2021 yılında NK Orijent U19

1 Temmuz 2021 yılında NK Orijent 1919

Nikola Macolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Macolic şuan HNK Orijent Rijeka takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Nikola Macolic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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