Nikola Maksimovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Maksimovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Maksimovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Maksimovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Maksimovic 12 Nisan 1998 tarihinde Baden şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsviçre,Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Maksimovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Maksimovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baden 1897 futbol takımında oynamaktadır. FC Baden 1897 takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Nikola Maksimovic'nin FC Baden 1897 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Maksimovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Maksimovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Maksimovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Maksimovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Aargau U21

1 Temmuz 2018 yılında FC Baden 1897

Nikola Maksimovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Maksimovic şuan FC Baden 1897 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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