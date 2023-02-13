Nikola Maras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Maras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikola Maras kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikola Maras ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikola Maras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Maras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikola Maras

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Maras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Maras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Maras 19 Aralık 1995 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Никола Мараш şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Maras Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Nikola Maras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Alavés futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Alavés takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Maras'nin Deportivo Alavés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Maras Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marasnikola18/

Nikola Marasboyu ve yaşı kaç

Nikola Maras Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nikola Maras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nikola Maras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Maras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Rad Belgrad

31 Ağu 2017 yılında Chaves

14 Ağu 2019 yılında UD Almería

17 Ağu 2020 yılında Chaves

22 Ağu 2020 yılında UD Almería

31 Ağu 2021 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2022 yılında UD Almería

11 Ağu 2022 yılında Alavés

30 Haziran 2023 yılında UD Almería

Nikola Maras kimdir

Nikola Maras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Maras şuan Deportivo Alavés takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Rad Belgrad (2010-2012)

Nikola Maras Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikola Maras nereli

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