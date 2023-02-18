Nikola Marjanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Marjanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Marjanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Marjanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Marjanovic 16 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Марјановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Marjanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Marjanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Sremska Mitrovica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Sremska Mitrovica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Marjanovic'nin FK Radnicki Sremska Mitrovica ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Marjanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Marjanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Marjanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Marjanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağu 2018 yılında Trnava B

11 Şubat 2019 yılında Ostbahn XI

1 Şubat 2020 yılında FavAC

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında Macva B

17 Ocak 2022 yılında FK Feniks

1 Temmuz 2022 yılında Radnicki Srem

Nikola Marjanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Marjanovic şuan FK Radnicki Sremska Mitrovica takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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