Nikola Marojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Marojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Marojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikola Marojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikola Marojevic 16 Aralık 1990 tarihinde Nikšić şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Никола Маројевић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikola Marojevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Marojevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Niksic futbol takımında oynamaktadır. OFK Niksic takımına - tarihinde katılmıştır. Nikola Marojevic'nin OFK Niksic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikola Marojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikola Marojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikola Marojevic şuan OFK Niksic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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