Nikola Milekic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Milekic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Milekic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Milekic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Milekic 16 Ağu 1997 tarihinde Smederevo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Милекић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Milekic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Milekic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GFK Sloboda Uzice futbol takımında oynamaktadır. GFK Sloboda Uzice takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Milekic'nin GFK Sloboda Uzice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Milekic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Milekic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Milekic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Milekic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Polet Ljubic

1 Ocak 2019 yılında Zelez. Pancevo

1 Temmuz 2019 yılında Borac Cacak

2 Şubat 2021 yılında Budućnost

1 Temmuz 2021 yılında Sloboda Uzice

Nikola Milekic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Milekic şuan GFK Sloboda Uzice takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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