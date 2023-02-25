Nikola Mileusnic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Mileusnic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Mileusnic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Mileusnic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Mileusnic 17 Temmuz 1993 tarihinde Adelaide şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avustralya,Sırbistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Mileusnic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Mileusnic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brisbane Roar futbol takımında oynamaktadır. Brisbane Roar takımına 22 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Mileusnic'nin Brisbane Roar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Mileusnic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Mileusnic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nikola Mileusnic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Mileusnic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Adelaide City

30 Ağustos 2016 yılında Adelaide United

5 Ekim 2020 yılında Randers

22 Haziran 2021 yılında Brisbane Roar

Nikola Mileusnic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Mileusnic şuan Brisbane Roar takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.