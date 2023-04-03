Nikola Milic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Milic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nikola Milic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikola Milic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.