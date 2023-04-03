Nikola Milic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Milic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Milic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikola Milic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikola Milic 16 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikola Milic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Čukarički U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički U19 takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Milic'nin FK Čukarički U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikola Milic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikola Milic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Rad Belgrad U19
18 Ocak 2022 yılında Čukarički U19
Nikola Milic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikola Milic şuan FK Čukarički U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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