Nikola Milicevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Milicevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Milicevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Milicevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Milicevic 13 Nisan 2002 tarihinde Ilidza şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Milićević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Milicevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Milicevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Stupcanica Olovo futbol takımında oynamaktadır. NK Stupcanica Olovo takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Milicevic'nin NK Stupcanica Olovo ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Milicevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Milicevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Milicevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Milicevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Zeljeznicar U19

1 Temmuz 2021 yılında Zeljeznicar

19 Şubat 2022 yılında Br. Gracanica

30 Haziran 2022 yılında Zeljeznicar

9 Ağustos 2022 yılında Stupcanica

15 Haziran 2023 yılında Zeljeznicar

Nikola Milicevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Milicevic şuan NK Stupcanica Olovo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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