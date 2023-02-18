Nikola Milinkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Milinkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Milinkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Milinkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Milinkovic 18 Şubat 1991 tarihinde Loznica şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Милинковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Milinkovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dribbling Agency yapmaktadır. Nikola Milinkovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Sremska Mitrovica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Sremska Mitrovica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Milinkovic'nin FK Radnicki Sremska Mitrovica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Milinkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Milinkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Milinkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Milinkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Macva

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında Macva

8 Temmuz 2018 yılında Sogdiana

1 Şubat 2020 yılında Macva

9 Eylül 2020 yılında FK Loznica

1 Temmuz 2022 yılında Radnicki Srem

Nikola Milinkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Milinkovic şuan FK Radnicki Sremska Mitrovica takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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