Nikola Milosevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Milosevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Milosevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Milosevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Milosevic 8 Haziran 1993 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Милошевић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Milosevic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Milosevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trayal Kruševac futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Nikola Milosevic'nin FK Trayal Kruševac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Milosevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Milosevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nikola Milosevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Milosevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Napredak

1 Temmuz 2014 yılında Sloboda Uzice

1 Ocak 2015 yılında Mladost

1 Temmuz 2015 yılında Kopaonik

1 Ocak 2016 yılında Temnic Varvarin

1 Temmuz 2016 yılında Trayal

Nikola Milosevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Milosevic şuan FK Trayal Kruševac takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.