Nikola Milovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Milovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Milovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikola Milovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikola Milovanovic 26 Ağustos 2004 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikola Milovanovic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki Nis U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Milovanovic'nin FK Radnicki Nis U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikola Milovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikola Milovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Radn. Nis U19
Nikola Milovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikola Milovanovic şuan FK Radnicki Nis U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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