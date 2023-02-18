Nikola Mirkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Mirkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Mirkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Mirkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Mirkovic 26 Temmuz 1991 tarihinde Smederevo şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Мирковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Mirkovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Mirkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metalac Gornji Milanovac futbol takımında oynamaktadır. FK Metalac Gornji Milanovac takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Mirkovic'nin FK Metalac Gornji Milanovac ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Mirkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Mirkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Mirkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Mirkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında FK Srem

1 Ocak 2011 yılında Pozarevac

1 Temmuz 2011 yılında Spartak

16 Ağu 2012 yılında Zvijezda G.

31 Aralık 2012 yılında Spartak

4 Şubat 2013 yılında Zvijezda G.

11 Nisan 2014 yılında Kulüpsüz

6 Ağu 2014 yılında Spartak

5 Şubat 2017 yılında Rad Belgrad

8 Temmuz 2017 yılında Atromitos Athen

31 Ağu 2018 yılında Kulüpsüz

6 Şubat 2019 yılında SönderjyskE

5 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında Dobanovci

1 Temmuz 2021 yılında Mladost GAT

26 Ocak 2022 yılında Dobanovci

14 Temmuz 2022 yılında Metalac

Nikola Mirkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Mirkovic şuan FK Metalac Gornji Milanovac takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Nikola Mirkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U18 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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