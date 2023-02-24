Nikola Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Mitrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Mitrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Mitrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Mitrovic 2 Ocak 1987 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Митровић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Mitrovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. Nikola Mitrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budapest Honvéd FC futbol takımında oynamaktadır. Budapest Honvéd FC takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Mitrovic'nin Budapest Honvéd FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Mitrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Mitrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Mitrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Mitrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Napredak

1 Temmuz 2007 yılında Partizan

1 Temmuz 2008 yılında Napredak

31 Aralık 2008 yılında Partizan

1 Ocak 2009 yılında Volga NN

1 Ocak 2010 yılında Napredak

1 Temmuz 2010 yılında Újpest FC

1 Temmuz 2011 yılında Videoton FC

1 Ağustos 2013 yılında M. Tel Aviv

15 Ocak 2016 yılında SH Shenxin

4 Eylül 2016 yılında Bnei Yehuda

23 Ocak 2017 yılında Anorthosis

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

11 Eylül 2017 yılında Napredak

8 Ocak 2018 yılında Wisla Krakow

9 Ağustos 2018 yılında Keshla

29 Temmuz 2019 yılında Zalaegerszeg

7 Ağustos 2020 yılında Újpest FC

5 Temmuz 2022 yılında Honvéd

Nikola Mitrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Mitrovic şuan Budapest Honvéd FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Nikola Mitrovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan takımında 14 numaralı formasıyla 7 Nisan 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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