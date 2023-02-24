Nikola Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Mitrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Mitrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Mitrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Mitrovic 14 Aralık 1997 tarihinde Nis şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Mitrović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Mitrovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSU yapmaktadır. Nikola Mitrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krupa na Vrbasu futbol takımında oynamaktadır. FK Krupa na Vrbasu takımına 12 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Mitrovic'nin FK Krupa na Vrbasu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Mitrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Mitrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Mitrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Mitrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Radnicki Nis

1 Ocak 2015 yılında Ozren Sokobanja

30 Haziran 2015 yılında Radnicki Nis

1 Temmuz 2015 yılında Car Konstantin

31 Aralık 2015 yılında Radnicki Nis

13 Ağustos 2016 yılında Sindjelic

31 Aralık 2016 yılında Radnicki Nis

11 Ağustos 2017 yılında Simin Han

4 Ağustos 2020 yılında Zelez. Pancevo

18 Ocak 2021 yılında OSK Igalo

12 Ağustos 2021 yılında FK Krupa

Nikola Mitrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Mitrovic şuan FK Krupa na Vrbasu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikola Mitrovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Radnicki Nis (-2014)

Sırbistan U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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