Nikola Mituljikic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Mituljikic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Mituljikic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Mituljikic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Mituljikic 20 Ocak 2003 tarihinde Negotin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Митуљикић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Mituljikic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nikola yapmaktadır. Nikola Mituljikic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kızılyıldız futbol takımında oynamaktadır. FK Kızılyıldız takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikola Mituljikic'nin FK Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nikola Mituljikic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Mituljikic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Mituljikic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Mituljikic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2021 yılında Graficar

31 Aralık 2022 yılında Kızılyıldız U19

1 Ocak 2023 yılında Kızılyıldız

Nikola Mituljikic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Mituljikic şuan FK Kızılyıldız takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Nikola Mituljikic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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