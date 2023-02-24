Nikola Mojovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Mojovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Mojovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Mojovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Mojovic 21 Aralık 1991 tarihinde Foča şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Mojovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AM-ICE yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Foca futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Foca takımına 2 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Nikola Mojovic'nin FK Sutjeska Foca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikola Mojovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Mojovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Mojovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Mojovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2010 yılında Vojvodina II

1 Şubat 2010 yılında Proleter

31 Aralık 2010 yılında Vojvodina II

2 Mart 2011 yılında Drina Zvornik

7 Mart 2012 yılında Sutjeska Foca

2 Ağustos 2013 yılında Zeta Golubovac

13 Aralık 2013 yılında Kulüpsüz

18 Şubat 2014 yılında Radnik Bijelj.

19 Temmuz 2014 yılında Sutjeska Foca

17 Temmuz 2018 yılında B. Banja Luka

31 Temmuz 2019 yılında Zvijezda G.

23 Ocak 2020 yılında FK Olimpik

2 Ekim 2020 yılında Sutjeska Foca

Nikola Mojovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Mojovic şuan FK Sutjeska Foca takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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