Nikola Nedeljkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Nedeljkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Nedeljkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Nedeljkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Nedeljkovic 4 Mart 1990 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Недељковић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Nedeljkovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Nedeljkovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Indjija futbol takımında oynamaktadır. FK Indjija takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Nedeljkovic'nin FK Indjija ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Nedeljkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Nedeljkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nikola Nedeljkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Nedeljkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında FK Bezanija

15 Temmuz 2014 yılında First Vienna FC

27 Ocak 2015 yılında FK Bezanija

1 Temmuz 2015 yılında Rakovica

1 Temmuz 2016 yılında Dobanovci

12 Temmuz 2018 yılında FK Bezanija

1 Temmuz 2019 yılında Zlatibor

27 Temmuz 2020 yılında Novi Pazar

14 Ocak 2021 yılında Backa

20 Temmuz 2021 yılında FK Indjija

Nikola Nedeljkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Nedeljkovic şuan FK Indjija takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Zeleznik, FK Vozdovac

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.