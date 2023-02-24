Nikola Nenezic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Nenezic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Nenezic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikola Nenezic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikola Nenezic 5 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikola Nenezic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Niksic futbol takımında oynamaktadır. OFK Niksic takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Nenezic'nin OFK Niksic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikola Nenezic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikola Nenezic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
13 Şubat 2019 yılında FK Polet Stars
30 Temmuz 2019 yılında FK Drezga
21 Ocak 2020 yılında FK Polet Stars
9 Ağustos 2021 yılında Arsenal Tivat
11 Şubat 2022 yılında FK Berane
20 Temmuz 2022 yılında OFK Niksic
Nikola Nenezic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikola Nenezic şuan OFK Niksic takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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