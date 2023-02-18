Nikola Nesic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Nesic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Nesic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Nesic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Nesic 3 Eylül 2002 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Nikola Nešić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Nesic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Nesic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK BSK Bijelo Brdo futbol takımında oynamaktadır. NK BSK Bijelo Brdo takımına 2 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Nesic'nin NK BSK Bijelo Brdo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikola Nesic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Nesic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Nesic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Nesic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2020 yılında HNK Grabovac

2 Ağu 2021 yılında Bijelo Brdo

Nikola Nesic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Nesic şuan NK BSK Bijelo Brdo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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