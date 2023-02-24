Nikola Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Nikolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Nikolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Nikolic 25 Nisan 1995 tarihinde Loznica şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Nikolic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Nikolic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Po­dri­nje Janja futbol takımında oynamaktadır. FK Po­dri­nje Janja takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikola Nikolic'nin FK Po­dri­nje Janja ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Nikolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Nikolic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Nikolic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Nikolic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Borac Lešnica

10 Temmuz 2018 yılında FK Loznica

1 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor

1 Şubat 2021 yılında FK Loznica

18 Ocak 2023 yılında Po­dri­nje

Nikola Nikolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Nikolic şuan FK Po­dri­nje Janja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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