Nikola Ninkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Ninkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikola Ninkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikola Ninkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikola Ninkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Ninkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikola Ninkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Ninkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Ninkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Ninkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Ninkovic 19 Aralık 1994 tarihinde Bogatić şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Никола Нинковић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Ninkovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Ninkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Borac Banja Luka futbol takımında oynamaktadır. FK Borac Banja Luka takımına 21 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Ninkovic'nin FK Borac Banja Luka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Ninkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Ninkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nikola Ninkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Ninkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2011 yılında Partizan

1 Şubat 2016 yılında Chievo Verona

1 Temmuz 2016 yılında Genoa

31 Ağustos 2017 yılında Empoli

30 Haziran 2018 yılında Genoa

17 Ağustos 2018 yılında Ascoli

1 Şubat 2021 yılında Brescia

17 Eylül 2021 yılında Proleter

21 Ağustos 2022 yılında B. Banja Luka

Nikola Ninkovic kimdir

Nikola Ninkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Ninkovic şuan FK Borac Banja Luka takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Partizan Belgrade

Nikola Ninkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U21 takımında 20 numaralı formasıyla 7 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikola Ninkovic nereli

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