Nikola Novkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Novkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Novkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikola Novkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikola Novkovic 3 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikola Novkovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Novkovic, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Famos Vojkovici futbol takımında oynamaktadır. FK Famos Vojkovici takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikola Novkovic'nin FK Famos Vojkovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Nikola Novkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikola Novkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Ocak 2020 yılında FK Brodarac
14 Temmuz 2020 yılında Sindjelic
1 Temmuz 2021 yılında Dinamo Vranje
11 Şubat 2022 yılında Paracin
1 Ocak 2023 yılında Famos Vojkovici
Nikola Novkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikola Novkovic şuan FK Famos Vojkovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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