Nikola Pajovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Pajovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Pajovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikola Pajovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikola Pajovic 5 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikola Pajovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Grbalj futbol takımında oynamaktadır. OFK Grbalj takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nikola Pajovic'nin OFK Grbalj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikola Pajovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikola Pajovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
11 Şubat 2023 yılında OFK Grbalj
Nikola Pajovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikola Pajovic şuan OFK Grbalj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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