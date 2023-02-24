Nikola Pantovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Pantovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Pantovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Pantovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Pantovic 19 Mart 1994 tarihinde Kragujevac şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Пантовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Pantovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NB FA yapmaktadır. Nikola Pantovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyíregyháza Spartacus futbol takımında oynamaktadır. Nyíregyháza Spartacus takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Pantovic'nin Nyíregyháza Spartacus ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikola Pantovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Pantovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Pantovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Pantovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Honvéd U19

1 Ocak 2013 yılında Honvéd II

1 Temmuz 2013 yılında Békéscsaba

30 Haziran 2014 yılında Honvéd II

1 Temmuz 2014 yılında Mezőkövesd

31 Aralık 2014 yılında Honvéd II

1 Ocak 2015 yılında Cegléd

30 Haziran 2015 yılında Honvéd II

20 Ekim 2015 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2016 yılında FK Zemun

17 Ağustos 2016 yılında Szolnok

11 Temmuz 2018 yılında Renova

2 Ekim 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Csikszereda

31 Temmuz 2019 yılında Békéscsaba

6 Temmuz 2022 yılında Nyíregyháza

Nikola Pantovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Pantovic şuan Nyíregyháza Spartacus takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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