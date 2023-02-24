Nikola Pavlicevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Pavlicevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Pavlicevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikola Pavlicevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikola Pavlicevic {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikola Pavlicevic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Podgorica futbol takımında oynamaktadır. FK Podgorica takımına - tarihinde katılmıştır. Nikola Pavlicevic'nin FK Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikola Pavlicevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikola Pavlicevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikola Pavlicevic şuan FK Podgorica takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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