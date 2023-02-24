Nikola Pavlicevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Pavlicevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nikola Pavlicevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikola Pavlicevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.