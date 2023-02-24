Nikola Pejovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Pejovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikola Pejovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikola Pejovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikola Pejovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Pejovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikola Pejovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Pejovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Pejovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Pejovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Pejovic 22 Eylül 1998 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Никола Пејовић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Pejovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&P Sport Management S.A.M. yapmaktadır. Nikola Pejovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Borac Banja Luka futbol takımında oynamaktadır. FK Borac Banja Luka takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikola Pejovic'nin FK Borac Banja Luka ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikola Pejovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Pejovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikola Pejovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Pejovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2017 yılında FK Zemun

25 Ocak 2017 yılında Empoli U19

30 Haziran 2017 yılında FK Zemun

10 Temmuz 2017 yılında Empoli

31 Ocak 2019 yılında Pistoiese

15 Şubat 2019 yılında Empoli

18 Şubat 2019 yılında NK Rudes

30 Haziran 2019 yılında Empoli

19 Temmuz 2019 yılında NK Lokomotiva

10 Ağustos 2020 yılında Admira Wacker

31 Aralık 2020 yılında NK Lokomotiva

1 Temmuz 2021 yılında Proleter

15 Şubat 2022 yılında Rudar Velenje

19 Ocak 2023 yılında B. Banja Luka

Nikola Pejovic kimdir

Nikola Pejovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Pejovic şuan FK Borac Banja Luka takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Red Star Belgrade

Nikola Pejovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U21 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U18 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 4 numaralı formasıyla 17 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U16 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikola Pejovic nereli

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