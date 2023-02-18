Nikola Pervan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Pervan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Pervan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Pervan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Pervan 1 Şubat 2002 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Pervan Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Pervan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dugopolje futbol takımında oynamaktadır. NK Dugopolje takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikola Pervan'nin NK Dugopolje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikola Pervan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Pervan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Pervan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Pervan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Hajduk U17

24 Ağu 2018 yılında Adriatic Split

16 Ağu 2019 yılında RNK Split U19

29 Temmuz 2020 yılında Dugopolje U19

1 Temmuz 2021 yılında NK Dugopolje

Nikola Pervan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Pervan şuan NK Dugopolje takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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