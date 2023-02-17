Nikola Petkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Petkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Petkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Petkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Petkovic 23 Eylül 1996 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Петковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Petkovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RB SPORTS AGENCY yapmaktadır. Nikola Petkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NS Mura futbol takımında oynamaktadır. NS Mura takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Petkovic'nin NS Mura ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Nikola Petkovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/pelepetkovic_/

Nikola Petkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Petkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nikola Petkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Petkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Lokomotiva

21 Ocak 2018 yılında Javor-Matis

4 Temmuz 2020 yılında FC Chambly Oise

1 Temmuz 2022 yılında NS Mura

Nikola Petkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Petkovic şuan NS Mura takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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