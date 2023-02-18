Nikola Petkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Petkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Petkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Petkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Petkovic 23 Şubat 2003 tarihinde Zrenjanin şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Петковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Petkovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Petkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Čukarički futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Petkovic'nin FK Čukarički ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikola Petkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Petkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Petkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Petkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Čukarički U17

1 Temmuz 2020 yılında Čukarički U19

1 Temmuz 2021 yılında BASK Belgrad

30 Haziran 2022 yılında Čukarički U19

1 Temmuz 2022 yılında Čukarički

Nikola Petkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Petkovic şuan FK Čukarički takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Nikola Petkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan takımında 14 numaralı formasıyla 26 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

Sırbistan U16 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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