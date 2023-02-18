Nikola Petric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Petric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Petric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Petric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Petric 11 Mayıs 1991 tarihinde Čačak şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Петрић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Petric Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Petric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Napredak Krusevac futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Petric'nin FK Napredak Krusevac ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikola Petric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Petric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Petric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Petric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Borac Cacak

1 Temmuz 2010 yılında Mladost

31 Aralık 2010 yılında Borac Cacak

1 Temmuz 2015 yılında Čukarički

9 Ağu 2017 yılında Mladost

17 Ocak 2018 yılında Brommapojkarna

6 Şubat 2019 yılında Panachaiki

1 Temmuz 2019 yılında Proleter

28 Ocak 2021 yılında Ararat-Armenia

2 Temmuz 2021 yılında Proleter

1 Temmuz 2022 yılında Napredak

Nikola Petric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Petric şuan FK Napredak Krusevac takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikola Petric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Borac Čačak (1998–2010)

Sırbistan U15 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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