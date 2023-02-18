Nikola Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Petrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Petrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Petrovic 10 Nisan 1988 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Петровић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Petrovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Nikola Petrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zeleznicar Pancevo futbol takımında oynamaktadır. Zeleznicar Pancevo takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Petrovic'nin Zeleznicar Pancevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Petrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Petrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Petrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Petrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Partizan

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

27 Şubat 2015 yılında DNŠ Zavrč

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

14 Ocak 2016 yılında Napredak

1 Temmuz 2019 yılında Radnicki Nis

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

11 Şubat 2022 yılında Timok Zajecar

26 Temmuz 2022 yılında Zelez. Pancevo

Nikola Petrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Petrovic şuan Zeleznicar Pancevo takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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