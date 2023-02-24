Nikola Popara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Popara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Popara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Popara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Popara 8 Mart 1992 tarihinde Trebinje şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Popara Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Nikola Popara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloga Meridian futbol takımında oynamaktadır. FK Sloga Meridian takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Popara'nin FK Sloga Meridian ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Popara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Popara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Popara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Popara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2012 yılında Spartak

10 Ocak 2014 yılında Vojvodina

9 Şubat 2015 yılında Jagodina

1 Temmuz 2015 yılında FC Biel-Bienne

3 Ekim 2016 yılında United Zürich

1 Ocak 2017 yılında Stade Nyonnais

25 Temmuz 2017 yılında B. Podgorica

20 Temmuz 2018 yılında Radnik Bijelj.

12 Temmuz 2022 yılında Sloga Meridian

Nikola Popara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Popara şuan FK Sloga Meridian takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Nikola Popara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 8 numaralı formasıyla 7 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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