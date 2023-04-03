Nikola Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Popovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikola Popovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikola Popovic 22 Ekim 2006 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikola Popovic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Fuzinar U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Fuzinar U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Nikola Popovic'nin NK Fuzinar U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nikola Popovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikola Popovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikola Popovic şuan NK Fuzinar U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.
NK Fuzinar U19 Futbol Kulübünde Oynayan Diğer Oyuncular
Aşağıdaki tabloda yer alan futbolcuların isimlerinin üzerine tıklayarak o futbolcu ile ilgili detaylı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.
NK Fuzinar U19 takımının kadro genişliği 9 olarak gözükmektedir.
|Forma No
|Oyuncu
Adı
|Piyasa
Değeri
|3
| Matija Zaloznik
Defans
|12
| Nejc Krivec
Defans
|24
| Adin Sepic
Defans
|18
| Zan Strojnik
Stoper
|5
| Nino Grilc
Orta saha
|73
| Viktor Butolo
Orta saha
|30
| Jaka Krevh
Merkez orta saha
|10 Bin €
|20
| Dejan Fink
On Numara
|10 Bin €
|22
| Nikola Popovic
Forvet
Takımın Transfer Bilançosu:
Güncel transfer bilançosu +-0 şeklindedir.
NK Fuzinar U19 Futbolcu Yaş Ortalaması Kaç?
NK Fuzinar U19 futbol kulübündeki futbolcuların yaş ortalaması 17.3'dir.
NK Fuzinar U19 Yabancı Oyuncu Sayısı Kaç?
NK Fuzinar U19 takımındaki yabancı oyuncu sayısı yüzde 11.1 oran ile toplam 1 şeklindedir.
NK Fuzinar U19 Milli Takıma Giden Oyuncu Sayısı Kaç?
Yabancı futbolcular dahil takımdaki milli futbolcu sayısı 0 kişi olarak gözükmektedir.