Nikola Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikola Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikola Popovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikola Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Popovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Popovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Popovic 22 Ekim 2006 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur.  Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Popovic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Fuzinar U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Fuzinar U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Nikola Popovic'nin NK Fuzinar U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikola Popovicboyu ve yaşı kaç

Nikola Popovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Popovic kimdir

Nikola Popovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Popovic şuan NK Fuzinar U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikola Popovic nereli

NK Fuzinar U19 Futbol Kulübünde Oynayan Diğer Oyuncular

Aşağıdaki tabloda yer alan futbolcuların isimlerinin üzerine tıklayarak o futbolcu ile ilgili detaylı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

NK Fuzinar U19 takımının kadro genişliği 9 olarak gözükmektedir.

Forma NoOyuncu
Adı		Piyasa
Değeri
3default.jpg Matija Zaloznik
Defans
12default.jpg Nejc Krivec
Defans
24default.jpg Adin Sepic
Defans
18956264-1652164433.jpg Zan Strojnik
Stoper
5default.jpg Nino Grilc
Orta saha
73default.jpg Viktor Butolo
Orta saha
30999034-1652164308.jpg Jaka Krevh
Merkez orta saha		10 Bin €
20default.jpg Dejan Fink
On Numara		10 Bin €
22default.jpg Nikola Popovic
Forvet

Takımın Transfer Bilançosu:

Güncel transfer bilançosu +-0 şeklindedir.

NK Fuzinar U19 Futbolcu Yaş Ortalaması Kaç?

NK Fuzinar U19 futbol kulübündeki futbolcuların yaş ortalaması 17.3'dir.

NK Fuzinar U19 Yabancı Oyuncu Sayısı Kaç?

NK Fuzinar U19 takımındaki yabancı oyuncu sayısı yüzde 11.1 oran ile toplam 1 şeklindedir.

NK Fuzinar U19 Milli Takıma Giden Oyuncu Sayısı Kaç?

Yabancı futbolcular dahil takımdaki milli futbolcu sayısı 0 kişi olarak gözükmektedir.

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