Nikola Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Popovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nikola Popovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nikola Popovic 23 Mart 2006 tarihinde Ivanjica şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Поповић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nikola Popovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Javor-Matis Ivanjica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Popovic'nin FK Javor-Matis Ivanjica U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Nikola Popovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nikola Popovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Javor-Matis U19
Nikola Popovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nikola Popovic şuan FK Javor-Matis Ivanjica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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